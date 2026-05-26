Kısa süre önce annesi Suna Kıraç'ın miraslarından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan İpek Kıraç, Amerika Birleşik Devletleri'nin köklü eğitim kurumlarından Brown Üniversitesi'nde kamu sağlığı yüksek lisans eğitimini tamamladı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Mezuniyet sevincini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran iş insanı, tez konusunun kırsal bölgelerdeki ergenlere yönelik bir müdahale programında öz-yeterlilik, güçlenme ve ruh sağlığının ölçülmesi üzerine olduğunu belirtti. Kıraç, paylaşımında uzun bir emeğin ve öğrenme yolculuğunun sonunda bu başarıyı elde etmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek süreç boyunca kendisine destek olanlara teşekkür etti.
CEMİYET HAYATINDAN TEBRİK MESAJLARI
Açıklamasını "Yeni başlangıçlara" sözüyle noktalayan İpek Kıraç, iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tebrik mesajı aldı.