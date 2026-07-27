Özgür Meriçten ile Aslı Nemli’nin 2008 yılında anlaşmalı olarak boşandığı, çiftin kızı Lara Meriçten’in ise annesiyle yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Boşanmanın ardından anne ve kızı tarafından nafaka davası açıldığı belirtildi.

(Özgür Meriçten)

Meriçten’in avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, Aslı Nemli ve Lara Meriçten’in nafaka sürecinde baskı kurmak amacıyla hukuka aykırı yöntemler kullandığı iddia edildi. Oda TV'nin haberine göre dilekçede, şirket e-posta gruplarına gönderilen mesajlarla Meriçten’in özel hayatına dair bilgilerin paylaşıldığı ve bunun iş hayatını olumsuz etkilediği öne sürüldü.

(Lara Merinçten)

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Lara Meriçten, müvekkilin ortağı ve yöneticisi olduğu 12 farklı şirketin dahil olduğu kurumsal e-posta grubuna asılsız ve ağır ithamlar içeren toplu iletiler göndermiştir. Şirket çalışanlarının, üst düzey yöneticilerinin ve iş ortaklarının bulunduğu platformlara müvekkilin özel hayatına dair bilgilerin, araç markalarının, çocukların eğitim gördüğü okul bilgilerinin ve aile içi mahrem ekonomik harcamaların rıza dışı ifşa edilmesi, müvekkili iş çevresinde çalışamaz hale getirme kastını taşımaktadır."

Mahkeme, başvuruyu değerlendirerek Aslı Nemli ve Lara Meriçten hakkında 45 gün süreyle uzaklaştırma kararı verdi.

Öte yandan Aslı Nemli’nin, mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde iddiaların doğru olmadığını savunduğu öğrenildi.