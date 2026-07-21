İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla gerçekleştirdiği uçuşla memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyüne gitti. Eşiyle birlikte Ankara'nın Polatlı ilçesinden havalanan Ünsal, yaklaşık 2 saat 45 dakika süren yolculuğun ardından köyüne ulaştı.

Ünsal ailesini köyde karşılayan vatandaşlar, inişin ardından uçağa yoğun ilgi gösterdi. Köylüler, özel uçakla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Uçuşunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak gerçekleştiren Orhan Ünsal, köyünün üzerinden uçmanın kendisi için oldukça özel bir deneyim olduğunu söyledi.

Köylüler ve muhtarların kendilerini büyük bir heyecanla karşıladığını belirten Ünsal, vatandaşların uçakla fotoğraf çektirdiğini ifade etti.

Uçağın iniş yapacağı alanın kaymakamlık ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla hazırlandığını aktaran Ünsal, gerekli düzenlemelerin ardından inişi sorunsuz şekilde gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Memleketini havadan görmenin kendisini duygulandırdığını belirten Ünsal, bölgeyi kuşbakışı izlemenin kendisinde farklı duygular oluşturduğunu söyledi. Ünsal, ilerleyen dönemlerde bölgede zaman zaman uçuşlar gerçekleştirmeyi ve bu uçuşların bölgenin tanıtımına katkı sunmasını hedeflediğini kaydetti.