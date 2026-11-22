İstanbul’da motosikletiyle geldiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a atlayan 46 yaşındaki iş insanı Levent Tahmiscioğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. MUGO markasının kurucusu olduğu öğrenilen Tahmiscioğlu’nun, yaşamına son vermeden önce sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajı yürekleri dağladı.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle köprü üzerine gelen 46 yaşındaki Levent Tahmiscioğlu, aracını durdurduktan sonra köprü korkuluklarına çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına rağmen kararından vazgeçmeyen Tahmiscioğlu, kendini Boğaz’ın sularına bıraktı. Bölgede hazır bekleyen deniz polisi ekipleri tarafından hızla sudan çıkarılan Tahmiscioğlu, kıyıya ulaştırıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak iş insanı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE VEDA MEKTUBU PAYLAŞMIŞ

Acı haberin ardından Tahmiscioğlu’nun MUGO markasının kurucusu olduğu ve olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir veda mektubu paylaştığı ortaya çıktı. Son yıllarda yaşadığı zorluklara, hayal kırıklıklarına ve içinde bulunduğu ağır ruh haline değinen iş insanı, sorunlarına çözüm bulamadığını dile getirdi. Mektubunun son bölümünde ise oğlu Can’a seslenen Tahmiscioğlu’nun satırları okuyanları hüzne boğdu.

Levent Tahmiscioğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Çok iyi yaptığım işler de oldu, gurur duymadığım şeyler de; sonuç ne olursa olsun iyi niyetli, ahlaklı bir insan olmayı hep çok önemsedim, karşılığını almayı bekledikçe hayal kırıklığım büyüdü büyüdü büyüdü önümde aşamadığım koca bir dağ oldu. Bunu romantik bir yerden söylemiyorum, giderek size yalan söyleyecek değilim, dünya hassas kalpler için cehennemdir sözünü doğrulayan birkaç yıl geçirdim, çözüm de bulamadım, kabalaşmadım, umarsızlaşmadım, battıkça battım, battıkça mutsuz oldum. İtiraf ediyorum; benim için tüm dertlerin bir anda son bulacağı fikri son derece cazip geliyor. Çelişkili olduğunu da kabul ediyorum, son anda bencilliği seçtim diyelim, siz de kurtuldu diyin mümkünse.

Benimle davası olanlar sonuç alamadığına üzülecek, komşuların gözü bir-iki gün beni arayacak, ailem kahrolacak, ama hayat bir şekilde herkes için devam edecek. Benimkisi buraya kadarmış.

Son zamanlarında zerre kadar zevk almadığım, alamadığım bu hayattan kendi rızamla giderken 1 cümle evladıma hitaben yazayım. Daha onun önünde upuzun, umutlarla dolu bir ömür var.

Can, Can, Can, oğlum, canım oğlum, evladım; seni hep çok sevdim, böyle olsun istemedim. Şimdi şişeden bir cin çıksa tek dilek hakkı verse sen ne istiyorsan onu dilerdim. Nerde olursam olayım birlikte mutlu olduğumuz anları düşünmek hep içimi ısıtacak.

Yolun, bahtın açık olsun, seni çok seviyorum."