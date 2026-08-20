motosiklet tutkunu iş insanı İzzet Özilhan, motosikletiyle geçirdiği kazada yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Özilhan, bacağından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.

MOTOSİKLETİYLE KAZA GEÇİRDİ

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, İzzet Özilhan motosikletiyle ciddi bir trafik kazası geçirdi. Özilhan'ın motosiklet tutkusu bilinirken, motosikletini evinin salonunda dekor olarak kullanacak kadar bu hobiye düşkün olduğu belirtildi.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Özilhan'ın bacağından ameliyat edildiği ve operasyonun başarılı geçtiği öğrenildi.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Talihsiz kazanın ardından tedavisi devam eden Özilhan'ın bir süre daha hastanede kalacağı belirtildi. İyileşme sürecinin ardından taburcu olarak tedavisine evinde devam etmesi bekleniyor.

Özilhan'ın bu süreçte annesi Emine Özilhan ve ablası Türkan Özilhan tarafından yalnız bırakılmadığı, iki ismin sırayla hastanede refakatçi olduğu öğrenildi.