İş dünyasının tanınan isimlerinden Mustafa Süzer'in ikiz oğullarından Serhan Süzer, bekarlığa veda etti. Bir süredir birlikte olduğu Rengin Arzu ile hayatını birleştiren Süzer, düğün yerine Fas'ın gözde şehirlerinden Marakeş'te gerçekleşen nikahla evlendi.



Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Süzer Holding Onursal Başkanı Mustafa Süzer'in 45 yaşındaki ikiz oğullarından Serhan Süzer, özel hayatıyla gündeme geldi. Kurban Bayramı tatilinde sevgilisi Rengin Arzu'ya yaptığı evlilik teklifiyle dikkat çeken Süzer, nişanın ardından kısa süre içinde nikah masasına oturdu.

Çift, hafta sonu yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla evlendiklerini duyurdu. Fas'ın tarihi ve romantik atmosferiyle öne çıkan Marakeş'i tercih eden Serhan Süzer ve Rengin Arzu, burada düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Çiftin nikahı, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ın huzurunda kıyıldı. Nikah sonrası mutluluk pozlarını paylaşan çiftin fotoğrafları kısa sürede yakın çevrelerinden ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Rengin Arzu'nun evliliğin ardından sosyal medya hesabındaki isim bölümüne Süzer soyadını eklemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Serhan Süzer'in ikizi Baran Süzer'in ise bekarlık hayatına devam ettiği öğrenildi. Süzer kardeşler, geçmiş yıllarda cemiyet hayatındaki hareketli yaşamlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.