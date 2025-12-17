TECO Petrolleri’nin sahibi Sarp Yalçınkaya, 26 Mayıs 2025 tarihinde İBB soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Türkiye genelinde 369 akaryakıt istasyonu bulunan şirkete TMSF tarafından el konuldu.



Devam eden süreçte 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için 6 kez ifade veren Sarp Yalçınkaya, paylaştığı bilgilerin 'değerli görülmemesi' üzerine tahliye edilmedi.



AVUKATA 8 MİLYON DOLAR KAPTIRDI, ŞİKAYETÇİ OLDU



Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre, iddianame çıktıktan sonra İBB soruşturmasının şüphelilerinden Sarp Yalçınkaya’nın da dolandırılanlar arasında yer aldığı belgelendi. Yalçınkaya’nın savcılığa yaptığı, “Dolandırıldım” başvurusu ek klasörlerdeki belgeler arasından çıktı. 26 Mayıs’ta tutuklanan Yalçınkaya, 28-29 Mayıs tarihlerinde Ç.S. ve K.S. isimli kişilerin kendisine ulaşarak, 10 milyon dolar karşılığında tahliyesini sağlayacaklarını vaat ettiklerini ancak tahliyenin gerçekleşmediğini bildiren bir dilekçeyle şikayetçi oldu.

Daha önceden tanıdığı Ç.S.’nin kendisiyle iletişime geçerek tahliye vaadinde bulunduğunu belirten Yalçınkaya, 10 milyon doları pazarlıkla 8 milyon dolara düşürttüğünü söyleyerek, para alışverişini şöyle anlattı:

“Şirket avukatlarıma, bu bedelin tarafıma ait olan CSY Global A.Ş. firmasından öncelikle benim şahsi hesabıma sonrasında ise şahsi hesabımdan E. Kuyumculuk A.Ş. hesabına gönderilmesi için talimat verdim. Bu işlemlerin tamamı yanlış hatırlamıyorsam 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. E. Kuyumculuk hesabına 8 milyon dolar karşılığında 300 milyon TL yatırdım. O günden bugüne kadar birkaç gün içinde ifadeye çağrılacağım ve ifade sonrasında salıverileceğime ilişkin taahhütte bulunuldu. Bu süre zarfında bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadığı gibi, tarafımdan ödenen paranın aynen iade edilmesini istememe rağmen bu bedel geri gönderilmedi.“

Parayı Ç.S.’nin kardeşi K.S.’ye gönderdiğini ifade eden Yalçınkaya, aynı isimlerin kendisinden başka kişileri de benzer vaatlerle dolandırdığını ileri sürdü.

İTİRAFÇI OLARAK 6 KEZ İFADE VERDİ

İBB soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra tam 6 kez itirafçı olarak ifade veren Yalçınkaya, ne kadar çabaladıysa da tahliye olmayı başaramayan isimler arasında yer alıyor. İtirafçı olarak çok sayıda iddiayı ortaya atan Yalçınkaya’nın adli sicili de oldukça kabarık. Yalçınkaya, tefecilik, kasten yaralama, tehdit, intihara teşebbüs ve mala zarar verme gibi 11 ayrı suçtan işlem gören bir isim.



'İBB BORSASI' İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU



19 Mart’tan bu yana devam eden İBB soruşturması, fırsatçılar için gelir kapısı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Borsası kurulduğunu ve avukatların tahliye vaadiyle şüphelilerden astronomik ücretler talep ettiğini duyurdu. Özel’in açıklamalarının ardından önce avukat Mehmet Yıldırım yurtdışına firar etmek isterken yakalandı ve ev hapsine alındı. Daha sonra da eski AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi avukat Mücahit Birinci partisinden istifa etti. İki ismin de, İBB soruşturmasındaki şüphelilerin avukatlığı karşılığında milyonlarca dolar talep ettiği iddia edilmişti.