Fransız basınında yer alan habere göre, geçtiğimiz cuma öğleden sonra yaşanan olayda 69 yaşındaki Guillemot ve uçağın pilotu, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarlaya düşen Cessna 421 tipi turist uçağında hayatını kaybetti.

Çarpmanın hemen ardından alev alan uçaktaki yangın çevreye yayılırken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerin büyüklüğü nedeniyle zor anlar yaşadı. İlk belirlemelere göre Guillemot'nun, hafta sonu gerçekleştirilecek havacılık meraklıları buluşması kapsamında La Baule uçuş kulübü kongresine gideceği öğrenildi.

Kazanın kesin nedenini ve yangının çıkış sebebini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldı.

DEV ŞİRKETİN KURUCULARINDANDI

Claude Guillemot, 1986 yılında Ubisoft'u kurarak şirketi küresel bir oyun devi haline getiren beş vizyoner kardeşten biriydi. Aynı zamanda Guillemot Corporation'ın CEO'luğunu üstlenen ve Ubisoft'un yönetim kurulunda aktif rol alan ünlü iş insanının liderlik döneminde, dünya genelinde milyonlarca satan Assassin's Creed, Far Cry, Rayman ve Prince of Persia gibi ikonik oyun serileri sektöre kazandırılmıştı.

Video oyun dünyasının en prestijli isimlerinden, Call of Duty ve Battlefield 6 gibi yapımların arkasındaki deha Vince Zampella da Aralık 2025'te geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.