Geçen sene, 19 yıllık eşi Esra Tümen'den boşanan Raif Dinçkök'ün adı bir süre sanatçı Sevinç Yıldız ile anılmıştı.

Yıldız'ın hamile olduğunu açıklaması ve bebeğinin babasının Dinçkök olduğunu söylemesi, iş dünyasında ve sosyetede yankı uyandırmıştı.

Raif Dinçkök'ün şubatta sosyetenin ünlü ismi Ayşe San'ın doğum günü kutlamasında tanıştığı Seda Boyraz ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Uzun yıllar Londra'da yaşayan ve orada bir restoranda komi olarak çalışan, yine aynı şehirde evlere motokurye olarak yemek servisi yapan geçen yıl da Türkiye'ye kesin dönüş yapıp Bebek'teki bir güzellik merkezinde kaş bakım tasarımı yapan Seda Boyraz ile Raif Dinçkök'ün ilişkisi sosyetenin dilindeydi.

Dinçkök, Boyraz'ın eski sevgilisi ile yazışmalarını görünce bu ilişkiyi iki ay önce bitirdi.

Ünlü iş insanı şimdi de yeni bir aşkla konuşuluyor. Son olarak adı, sosyetenin tanınan isimlerinden Hande Demir ile anılmaya başlandı.

Sabah'ın haberine göre çift geçen salı akşamı Bebek'te bir balıkçıda baş başa yemek yedi ve samimi görüntüler verdi.

İkilinin kamusal alanda baş başa vakit geçirmesi, ilişkilerini gizlemek istemedikleri şeklinde yorumlandı.

Hande Demir, iş insanı Erdinç Acar'dan 2020 yılında boşanmıştı.