Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy ve Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından iş insanı Yılmaz Ulusoy yaşamını yitirdi.
Yılmaz Ulusoy’un cenaze töreni, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
ACI TESADÜF: AĞABEYİYLE AYNI GÜN YAŞAMINI YİTİRDİ
Yılmaz Ulusoy, ağabeyi Saffet Ulusoy'un ölüm yıl dönümü olan 23 Şubat’ta hayata gözlerini yumdu. Yılmaz Ulusoy'un ağabeyi Saffet Ulusoy da 23 Şubat 2012'de vefat etmişti.
YILMAZ ULUSOY KİMDİR?
İş insanı Yılmaz Ulusoy lise eğitiminin ardından Ulusoy Holding'de çalışmaya başladı.
1968 ve 1971 yılları arasında Samsunspor kulübünde başkanlık yaptı. 2008 yılında Ulusoy Holding'den ayrılan Yılmaz Ulusoy, kendini adını taşıyan Yılmaz Ulusoy Holding'i kurdu.