Yunan basınında yer alan haberde; kaza Tom Greenwood'un tatil yaptığı Yunanistan'ın turistik adası Mikonos'ta önceki gün gerçekleşti.
ATV kazası sonrası Greenwood'un beldan aşağısında çok sayıda kırık meydana geldi. İlk tedavisi Mikonos Sağlık Merkezi'nde yapılan Greenwood'un burada kalbi durdu.
Hava ambulansla nakli düşünüldü fakat bu plan Tom Greenwood'un yaşam şansının düşük olması değerlendirildiği için iptal edildi.
Yunanistan Ulusal Acil Durum Merkezi (EKAB) akabinde Greenwood'un başkent Atina'daki Nikai Hastanesi'ne havadan sevkini organize etti.
HAYAT İLE ÖLÜM ARASINDA İNCE ÇİZGİ
Uçuş esnasında doktorlar Greenwood'u sürekli hayata döndürmeye çalıştı. Hastaneye varıldığında ise yaşam destek ünitesine bağlanan ünlü iş adamı saatler süren bir ameliyata alındı.
Avrupa'da dijital bankacılığın kritik isimlerinden biri olarak görülen Tom Greenwood'un sağlık durumunun stabil olduğu fakat ciddiyetini koruduğu açıklandı.