Geçtiğimiz ay Ahmet Ahlatcı ve şirketleriyle ilgili kara para ve kaçakçılık iddiaları gündeme gelmişti. Ahlatcı için yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ahlatcı Holding, iddiaları yalanladı ve “Özellikle sosyal medya hesaplarında paylaşılan haberlerde dile getirilen kara para ve kaçakçılık soruşturması iddialarıyla gerek kurumlarımızın özellikle de Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Ahlatcı’nın herhangi bir ilgisi ve ilişkisi yoktur” denilmişti.

'GÖMLEĞİN İLK DÜĞMESİNİ YANLIŞ İLİKLEMEMEK ÖNEMLİ'

Ahmet Ahlatcı ve ekibi Londra’da, LBMA Good Delivery List süreci için danışmanlarla görüşmelere başladı. CEO Kadri Samsunlu, LinkedIn üzerinden ziyaretle ilgili fotoğraflar paylaştı ve sürecin projelendirme adımlarını anlattı:

Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklememek önemli! Koyduğunuz vizyonun gerçekleşmesi, süreçlerin pürüzsüz ilerlemesi ve kaynakların doğru kullanılması için proje yönetimininin temelini sağlam kurmak gerekiyor. Ahlatcı Holding’de önemli projelerde ilk günden takvim konur, doğru insanlar görevlendirilir, sorumluluklar net olarak dağıtılır ve yetkilendirmeler yapılır. Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Bey başkanlığında Ahlatcı Metal Rafineri için LBMA (London Bullion Market Association) Good Delivery List sürecine yönelik hazırlıklarımıza Londra’da danışmanlarımızla bugün başladık. Başladığım deyimle bitireyim. Doğru iliklediğimize ve işlerin hızlı ilerleyeceğine inanıyoruz.

Samsunlu’nun paylaşımında Ahmet Emin Ahlatcı ve gelini Elif Engin Ahlatcı da etiketlendi. LBMA: Küresel Otorite LBMA, 1987 yılında kurulmuş, küresel altın ve gümüş külçe piyasasını düzenleyen ve temsil eden uluslararası bir ticaret birliği. “Good Delivery” standartları ile rafinerilerin kalite ve güvenilirliğini belirleyen LBMA, değerli metaller piyasasında şeffaflığı ve güveni sağlamasıyla küresel otorite olarak kabul ediliyor.