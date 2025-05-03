Bir dönem Türkiye'nin en zengin iş insanı Olan Mehmet Emin Karamehmet'in gelini Sedef Karamehmet katıldığı programda 5 bin TL bağış yapmak istedi. Komedyen Hasan Can Kaya miktarı duyunca "Gerçekten ayıp" dedi.

Hasan Can Kaya, 'Bugün aramızda çok zenginler var' diyerek mikrofonu Sedef Karamehmet'e uzattı.

Programında sık sık bağış toplayan Kaya, Karaahmet'e ne kadar bağış yapmak istediğini sordu.

Sedef Karamehmet 5 bin lira bağış

yapacağını söyleyince Hasan Can Kaya, "Gerçekten ayıp. Sen 4 milyar dolara Yapı Kredi'yi sattın" dedi.

Sedef Karaahmet "Ben öyle reklam sevmiyorum" sözlerine Kaya, "Beş bin liranın reklamını yapmam ki. Bu reklam değil bu utanç. 50 bin lira yapıyor ÇYDD'ye" dedi.

Sedef Karamehmet'in kayınpederi Mehmet Emin Karamehmet 2000 yılında, serveti 8 milyar doları bulmuştu. Karamehmet, Jeff Bezos gibi isimleri de Forbes listesinde geride bırakmıştı.