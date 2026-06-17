Mahkeme, 22 Mayıs 2026 tarihinde verdiği gerekçeli kararında, sanık olarak yargılanan İMİB Başkanı Metin Çekiç’i ‘dolandırıcılık’ suçundan önce 8 yıl hapis ve 4 bin tam gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın eyleminin teşebbüs aşamasına kalmış olması ve geleceği üzerinde yaratacağı etki dikkate alınarak hapis cezası 5 yıla, adli para cezası da 50 bin liraya indirildi. Çekiç’in, ‘Özel belgede sahtecilik’ suçunu işlediğinin de sabit olduğunu belirten mahkeme, bu suçtan da Çekiç’in 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.





Mahkeme, Çekiç’in sabit ikamet sahibi oluşunu ve kaçma şüphesinin bulunmadığını göz önünde bulundurarak tutuklama kararı vermedi. İlk derece mahkemesinin verdiği bu kararın istinafa gideceği, kararın kesinleşmesinin ardından durumun netleşeceği belirtildi.





KARDEŞ KAVGASI



İMİB Başkanı Çekiç’in yargılandığı dava, 2021’de Isparta’da maden çıkarmak üzere Sertkaya Madencilik firmasıyla yaptığı rödovans anlaşmasına dayanıyor. Sertkaya şirketinin sahibi Naci Kepezkaya, Metin Çekiç’in kardeşi Yavuz Kepezkaya ile bir olup sahte belge yoluyla kendisini 5 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla dava açmış- tı. Çekiç, mahkemede tüm iddiaları reddetti.





