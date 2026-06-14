Forbes dergisinin anlık olarak güncellediği 'milyarderler listesi' verilerine göre 3 Haziran 2026 tarihinde 5,3 milyar dolara ulaşan kişisel serveti ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'i geride bırakan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanının yeni sahibi olmuştu.



Geçgel, kamuoyunda ses getiren başarısının ardından 6-7 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe'de yapılan seçimlerde Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alacağını ve Futbol A.Ş'de görev yürüteceğini açıklarken, geride bıraktığımız hafta Astor Enerji hisselerinde adeta kara bulutlar dolandı.





BİR HAFTADA 1,7 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ



Geçgel'in 5,3 milyar dolara ulaşan serveti, geride bıraktığımız hafta Borsa İstanbul'da peş peşe taban yiyerek yatırımcısını üzen Astor Enerji'nin hisseleri nedeniyle hızla buharlaştı.



Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde de Astor Enerji'nin hisselerinin yüzde 10 düşmesiyle birlikte Geçgel'in kişisel serveti 3,6 milyar dolara geriledi.





Sadece bir hafta içerisinde 1,7 milyar dolarlık düşüş yaşayan Geçgel, kısa süre elinde tuttuğu 'Türkiye'nin en zengin iş insanları' listesindeki birinciliğini de yeniden Murat Ülker'e kaybetti ve 4. sıraya düştü.



Şanlıurfalı iş insanının Fenerbahçe'de üstleneceği görevin detaylarının ise gelecek haftalarda kamuoyuna duyurulması bekleniyor.