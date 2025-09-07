İş adamı İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğini sonlandıran eski oyuncu Yasemin Ergene, gündem oldu. Ünlü oyuncu, Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde anlaşmalı olarak sona erdirdiğini ve boşanmanın tamamen medeni bir zeminde gerçekleştiğini söyledi.

Aynı zamanda basında çıkan “ihanet” ve “aldatma” iddialarının doğru olmadığını dile getirirken çocuklarının sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarını uyum içinde sürdüreceklerini söyledi.

SANAT VE SPOR DÜNYASININ İÇİNDE YAŞAYACAK

Ergene, eşi İzzet Özilhan'la boşandıktan sonra yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etmeye hazırlanıyor. Ergene, iki çocuğuyla artık sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı Beykoz'daki lüks sitesinde yaşamaya başlayacak.

DUDAK UÇUKLATAN KİRA

Villa için Ergene'nin aylık 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin lira) ödeyeceği öğrenildi. Yasemin Ergene'nin çocuklarıyla beraber yaşayacağı evin kirasını ise boşandığı eşinin ödeyeceği ileri sürüldü.

HEM TOPÇU HEM POPÇU KOMŞULARI OLDU

Ergene'nin tercih ettiği lüks sitede, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal, Demet Akalın ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler yaşıyor.