GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul hayatını kaybetti. Yurdakul’un vefat haberini, kızı Berrak Yurdakul sosyal medya üzerinden duyurdu.
KIZINI KAYBETMİŞTİ
Uğur Yurdakul, geçtiğimiz mart ayında kızı Ayşe Deniz Yurdakul’un kaybıyla büyük bir acı yaşamıştı. 13 yıldır kanser tedavisi gören Ayşe Yurdakul, mart ayında yaşamını yitirmişti.
Uğur Yurdakul’un ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, cenaze törenine ilişkin bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor. İş dünyasında uzun yıllar önemli görevlerde bulunan Yurdakul, GAMA Holding bünyesindeki çalışmalarıyla tanınıyordu.