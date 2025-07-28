2015 yılında yüksek getiri sağlamasına rağmen 685 milyon dolara özelleştirilen ve Torku gibi ünlü markaları da bünyesinde bulunduran Konya Şeker'e satılan Soma Termik Santrali'nde üretim tamamen durduruldu.

Santrali işleten Konya Şeker'in devlet iştiraki olan Türkiye Kömür İşletmeleri'ne 18 milyar TL'lik borcunu ödemediği öğrenilirken, mevcut borç ve santralin durdurulmasına ilişkin geçtiğimiz haftalarda Ankara'da yapılan toplantının da oldukça gergin geçtiği öne sürülmüştü.

Bakan Bayraktar'ın, Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu toplantıdan kovduğu iddiasını Erkoyuncu yalanlarken, görüşmelerin gergin ama samimi geçtiğini belirten Erkoyuncu, "Devlet beni idam eder ama kovmaz" ifadelerini kullandı.

'BU ADAMA BİR DAHA RANDEVU VERMEYİN'

Öte yandan tarafların bu hafta içerisinde Ankara'da bir daha görüşme yapması beklense de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Konya Şeker'e herhangi bir randevu verilmedi.

Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan'ın haberine göre, gergin geçen toplantıda Erkoyuncu'nun santralin borçlarına ilişkin devleti suçlayıcı ifadeler kullanmasına sinirlenen Bakan Bayraktar, yanındaki bakan yardımcısına “Bir daha bu adamla toplantı ayarlamayın!” talimatı verdi.

Gelinen noktada, bu hafta yapılacağı duyurulan kritik görüşmenin gerçekleşmemesi ve Enerji Bakanı’nın randevu vermemesi, Ankara’da devletin üst kademesinde Ramazan Erkoyuncu’ya karşı oluşan tepkiyi daha görünür hale getirdi.

'SANTRALİ NE ZAMAN KAPATACAĞIMIZI BİZ SİZE SÖYLERİZ'

İddiaya göre taraflar arasında yapılan son görüşmede Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Erkoyuncu, Bakan Bayraktar'a "Santralin anahtarını bırakıp gidiyoruz, işçileri çıkaracağız, kapıya kilidi vuracağız!” ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar'ın bu sözlere sinirlendiği ve “Ramazan Bey, santrali ne zaman kapatacağımızı biz size söyleriz!” diyerek sert bir cevap verdiği belirtildi.