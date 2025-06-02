Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Kuruçeşme'de bulunan Les Ottomans Oteli bir borç nedeniyle geçtiğimiz haftalarda icradan satışa çıktı.



Patronlar Kulisi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre; ciddi tadilata ihtiyacı olan otelin değeri hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, otelin yanında yer alan ve kömürlük olarak kullanılan ayrı parsel için de değerleme yapıldı.





BOĞAZ MANZARALARI KÖMÜRLÜĞE 25 MİLYON LİRA DEĞER BİÇİLDİ



Ünal Aysal'ın borcundan dolayı icradan satışa çıkan otelde 1 Kasım 2023 tarihinde keşif yapıldı. Hazırlanan rapora göre ciddi bir tadilattan geçmesi gereken otele henüz alıcı bulunamadı.



Bilirkişi raporunda ilginç bir detay dikkat çekti. üzerinde Akbank'ın 140 milyon dolar ipotek bulunan ve kömür deposu olan yer için de ayrı bir fiyat belirlendi.

İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi, Kuruçeşme mahallesi, 169 ada, 15 parselde bulunan, KÖMÜR DEPOSU nitelikli, ana taşınmazın tamamının 25.000.000,00 TL Alım/satım değerinde olduğu kanaatine varılmıştır'' denildi.



OTELİN İHALESİ 30 HAZİRAN'DA YAPILACAK



Bilirkişiler, 3 bin 236 metrekare alan üzerine kurulu otel için ise 1 milyar 352 milyon TL kıymet takdiri belirledi.



30 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan açık artırmanın başlangıç fiyatı ise 698 milyon 15 bin TL.





