Ünlü İş Kadını ve Golf Sporcusu Beyhan Benardete Bodrum’daki Evinde Ölü Bulundu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş kadını ve eski milli golf sporcusu Beyhan Benardete, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
YAKINLARI HABER ALAMAYINCA YETKİLİLERE BİLDİRDİ
Bodrum’un Çamlık Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yalnız yaşadığı belirtilen 61 yaşındaki Benardete’den haber alamayan yakınları, site görevlileri aracılığıyla yetkililere ulaştı. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından, tesisin sağlık ekibiyle birlikte Benardete'nin evine girildi.
Evin salonunda hareketsiz şekilde yerde bulunan ünlü iş kadınının yaşamını yitirdiği belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri, detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk değerlendirmede, Benardete’nin vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadığı öğrenildi.
Cenaze, ilk otopsi işlemleri için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi.