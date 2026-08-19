Türkiye merkezli hizmet veren en büyük kripto borsalarından birinin 'Hukuk İşleri Başkanı' ve 'Yönetim Kurulu Üyesi' olarak görev yürüten iş insanı ve avukat Ayça Ö., eşi tarafından açılan 'ihanet' davasıyla mahkemelik oldu.



Avukat arkadaşı Erdost Balcı ile birlikte ihanetin peşine düşen Aytunç Ö., dedektif gibi çalışarak eşinin kendisini aldattığını belgeledi ve mahkemeye başvurdu.



Mağdur Aytunç Ö., mahkemede kendisine yöneltilen 'zina' ve 'aldatma' iddialarını reddetmeyen ve susma hakkını kullanan Ayça Ö.'den 50 milyon TL tazminat talep etti.





4 FARKLI OTELDE 7 GECE GEÇİRDİLER



Sabah'ta yer alan habere göre, 4 farklı otelde 7 gece geçiren ikili, zaman zaman birlikteliklerini Aytunç Ö. ile Ayça Ö.'nün birlikte yaşadığı aile evine dahi taşıdı.



Eşinin davranışlarından şüphelenen Aytunç Ö., avukat arkadaşıyla birlikte eşinin hareketlerini takibe aldı ve adım adım ihaneti belgeledi. Dava dosyasına sunulan kanıtlarda, ihanetin birkaç defaya mahsus ve kısa süreli bir aldatma olayından ibaret olmadığı, ikili arasında çok uzun süredir devam eden gizli ilişki bulunduğu görüldü.



Eşini Bahtiyar Y. ile aldatan Ayça Ö, 20 Haziran 2025'te İstanbul Havalimanı içerisindeki oteli 3 saatliğine kiralayarak dikkat çekici bir konaklama gerçekleştirdi. 14 Temmuz 2025'te ise Sakarya Sapanca'da gündüz saatlerinde Bungalov tesislerinde sevgilisini sosyal çevresini de tanıtarak bir bungalov otelinde kaldıkları ortaya çıktı. İhanet zincirinin en çarpıcı halkası ise 26-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında Etiler'de yaşandı. İkilinin otelde 3 gün 3 gece boyunca kesintisiz olarak birlikte kaldığı resmi kayıtlarla belgelendi.





KOCASIYLA YAŞADIĞI EVE BİLE GÖTÜRDÜ



Gizli ilişkinin boyutu lüks otellerle sınırlı kalmayıp tarafların yaşadığı aile konutuna kadar sıçradı. Mahkemeye sunulan 40 günlük güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, sevgilinin tam 15 kez gece ve gündüz saatlerinde aile evine giriş yaptığı tespit edildi.



Bahtiyar Y'nin 21 Kasım gece yarısı sevgilisinin araçtan inip içeceğini içtikten sonra bir yandan soyunarak koşar adımlarla apartmana girdiği görüntülendi. 28 Kasım akşamı otoparkta sevgilisinin Hukuk İşleri Başkanı olan kadını öptüğü, 29 Kasım'da ise araç içerisinde uzun süre kaldıkları saniye saniye kaydedildi.



13 Aralık da ise avukat kadının otoparkta çocukların hemen yanında sevgilisine uygunsuz el temasında bulunduğu kameraya yansıdı. Kamera kayıtlarına yansıyan akılalmaz detaylar dava dilekçesinde tek tek yer aldı.





35 BİN TL NAFAKA BAĞLANDI



Mağdur genç adamın avukatı Balcı'nın sunduğu dilekçede yer verilen bilgilere göre güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sevgilinin eve elinde çiçek buketi ve alışveriş poşetleriyle geldiği, çocuklarla bir baba edasıyla ilgilenip birlikte araba yıkadığı ve çocukların gözü önünde defalarca uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.



Aytunç Ö., mahkemeye sunduğu dilekçe de avukat kadının annelik sorumluluğunu abandone ederek çocukların duygusal güvenliğini hiçe saydığını belirtti. Mahkemeden çocukların velayetinin babaya verilmesi talep edilirken 50 milyon manevi tazminat ve nafaka talep edildi.





Aile Mahkemesi, dava dosyasını inceledikten sonra delilleri de inceleyerek ara kararla Aytunç Ö'ye avukat eşi tarafından aylık 35 bin lira nafaka ödenmesi kararını verdi. Davanın devam ettiği öğrenildi.













