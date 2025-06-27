Bu söylenti, özellikle bayram trafiğinde artan radar denetimlerinden şikayetçi olan vatandaşların tepkisini çekerken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

İddialara Sert Yalanlama: “Radarlar Kapatılmadı”

Bazı medya organlarında yer alan ve “Zenginlere kıyak, vatandaşa tuzak” başlığıyla servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın trafik güvenliğini sağlamak adına yürürlükteki mevzuatları eksiksiz uyguladığını vurguladı.

Açıklamada, Çorum Çevreyolu Bulvarı ile Çorum-Sungurlu güzergâhındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri’nin (EDS) düğün günü dahil olmak üzere hiçbir zaman devre dışı bırakılmadığı net bir şekilde ifade edildi.

121 Araca Ceza Kesildi: Verilerle Yanıt

Radar sistemlerinin kapatıldığı iddialarının aksine, İçişleri Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, 21 Haziran 2025 tarihinde, iddia edilen güzergâhta yapılan denetimlerde toplam 121 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi.