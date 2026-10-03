Sunucu, oyuncu ve 1996 Türkiye Güzeli Sevilay Öztürk, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 2023 yılında inşaat mühendisi Vehbi Varol ile evlenen Öztürk, eşinin işleri nedeniyle Bulgaristan'a yerleştiğini söyledi. Ünlü isim, yeni yaşamından kariyerine kadar merak edilenleri anlattı.

"BULGARİSTAN'DA YAŞIYORUM"

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, evliliğinin ardından hayatında yeni bir düzen kuran Sevilay Öztürk, Bulgaristan'a yerleştiğini belirtti. Öztürk, "Eşimin işleri nedeniyle artık Bulgaristan'da yaşıyorum. Orada oturum iznimiz var. Evlendikten sonra hayat düzenimizi değiştirdik. Ailemi ve arkadaşlarımı ziyaret etmek için Türkiye'ye geliyorum" dedi.

"BURADAKİ EVİ KAPATTIK"

Bulgaristan'daki günlük hayatından da bahseden Öztürk, İstanbul'un yoğun temposunun ardından daha sakin bir yaşamın kendisine iyi geldiğini söyledi.

Öztürk, "Sakin bir hayatımız var. Öyle bir hayatı özlemişim. Üç senedir İstanbul'daki evimizle ilgili kentsel dönüşümle uğraşıyordum. Kat malikleriyle meşguliyetim vardı. Buradaki evi de kapattık. Buranın yoğunluğundan sonra orası bana iyi geldi... Gün içerisinde spor yapıyor, bisiklete biniyorum ve ev işleriyle meşgul oluyorum" ifadelerini kullandı.

"EŞİM ENGEL DEĞİL"

Oyunculuk çalışmalarını da sürdüren Öztürk, evliliğinin kariyerine engel olmadığını vurguladı. Türkiye'den gelen projeleri değerlendirdiğini belirten Öztürk, "Eşim engel değil. Türkiye'de iş olursa yapıyorum. Geçen sene 'Bahar' dizisinde yer aldım. 'Yasak Elma' ve 'Arka Sokaklar'da bir dönem oynadım. Ara ara proje olursa gelip giderim" dedi.