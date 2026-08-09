Strategy’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, yapay zeka teknolojilerinin finans dünyasındaki rolü ve geleneksel yatırım araçlarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saylor, yapay zekânın yalnızca rutin işlerin otomasyonu için kullanılmasının yetersiz olduğunu ifade etti. Asıl ekonomik fırsatın, sermaye piyasalarında daha önce çözülememiş problemlere yeni modeller geliştirmekte yattığını savunan Saylor, insan gücünün sadece çalışma süresini artırarak yapay zekâ ile rekabet edemeyeceğini belirtti. Saylor ayrıca, Strategy’nin geçtiğimiz yıl yapay zekâ entegrasyonlarıyla 15 milyar dolarlık değer ürettiğini kaydetti.

KONUT YATIRIMINDA UZUN VADELİ MALİYET UYARISI

Geleneksel finans anlayışındaki "ev sahipliği güvenli bir yatırımdır" yaklaşımına katılmadığını belirten Saylor, konut alımının getirdiği gizli ve uzun vadeli maliyetlere dikkat çekti.

Florida örneğini veren ünlü yatırımcı, yıllık ortalama yüzde 2 seviyesindeki emlak vergisinin 36 yıllık bir süreçte gayrimenkulün ilk satın alma bedeline ulaştığını hesapladıklarını aktardı. Saylor; emlak vergisinin yanı sıra mortgage faizleri, zorunlu sigorta ödemeleri ve sürekli bakım-onarım giderlerinin konut yatırımının net getirisini düşürdüğünü ifade ederek, yatırımcıların daha likit ve yönetim maliyeti bulunmayan sermaye varlıklarına yönelmesi gerektiğini savundu.

TEK BİR YATIRIM ARACINA İŞARET ETTİ

Fiat paraların zaman içerisindeki değer kaybını vurgulamak amacıyla Miami Beach’teki arazi fiyatlarını örnek gösteren Saylor, yaklaşık bir asır önce 10 bin dolar değerinde olan denize sıfır bir dönüm arazinin bugün 10 ila 20 milyon dolar arasında alıcı bulduğunu belirtti.

Tekrolojik gelişmelerin temel ihtiyaç maddelerinin üretim maliyetini düşürdüğünü ifade eden Saylor, buna karşın sınırlı arza sahip varlıkların değer saklama aracı olma vasfını koruyacağını vurguladı. Saylor; yapay zeka ve robotik teknolojilerin dönüştürdüğü yeni ekonomik düzende stratejik arazilerin, şirket hisselerinin ve portföyünün merkezinde yer alan Bitcoin’in uzun vadeli değer koruma işlevi göreceğini değerlendirdi.