Kadıköy’deki bit pazarında, İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Minguzzi'nun oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak'ta bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıdan 14 gün sonra Mattia Ahmet Minguzzi yaşamını yitirdi. Minguzzi'nin annesi her platformda çağrısını yinelerken imza kampanyasında şu ana kadar 50 bin imza toplandı.

DESTEK YAĞDI

Kadıköy Bitpazarı’nda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerinin en ağır cezayı alması için Change.org’da başlatılan kampanyaya destek yağdı.

Bir haftada 50 bin kişinin imzaladığı kampanyada aynı zamanda sabıkalı kişilerin denetlenmesi ve 18 yaş altı cezalarda ailelerin de yargılanması üzerine düzenleme talep ediliyor.

"BU DAVA EMSAL OLMALI"

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi de sosyal medya hesabı üzerinden kampanyayı paylaşarak kampanyaya desteğini gösterdi. Yasemin Minguzzi “Bu saldırı Türkiye’de yaşayan çocukların özgürlük haklarına ve güven içinde yaşama haklarına saldırıdır. Bu yüzden bu dava emsal olmalı ve kanunlar değişmeli. Çocuklara saldıranlar kaç yaşında olursa olsun en ağır cezaya mahkum edilmeli” açıklamasında bulundu.

Kampanyayı başlatan Merve Şahinkaya ise açıklamasında şunları dile getirdi:

-Ahmet'in katillerinin hafifletici sebeplerden faydalanıp, kısa süre sonra aramıza dönmesini kabul etmeyeceğiz. Bu, hem Ahmetimiz'i böylesine güzel yetiştiren değerli ailesine vefa borcumuzdur, hem de evden çıktıktan sonra bir daha eve döneceği belirsizliğe mahkum edilen nice masum Ahmetlerimiz adına toplumsal sorumluluğumuzdur.

-Çocuklarımızın güvenli bir Türkiye'de yaşaması için, 18 yaş altı suçluların anne-babalarının da yargılanabileceği bir düzenlemeyi ivedilikle bekliyoruz. Bu yasanın çıkması ve katillerinin en üst hadden yargılanması Ahmetimiz'e bir vefa borcumuzdur.

ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ

Bergüzar Korel, Hazal Kaya, Gülşen gibi pek çok ünlü isim kampanyayı sosyal medya üzerinden paylaşarak Ahmet için adalet talep etti.

"ADALETİ SAĞLAMADAN BU DÜNYADAN GÖÇÜP GİTMEYECEĞİM"

Çellist Yasemin Minguzzi Kadıköy'de bit pazarındaki bıçaklı saldırı sonrası yaşam mücadelesini kaybeden oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için "Adaleti sağlamadan bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" demişti.

Anne mesajında "Canım oğlum, bu yeryüzüne kendine bir misyon edinerek geldi ve melek olup gitti. Onun bu görevini annesi olarak üstlenecek, adaleti sağlamadan bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim. Hepinizin çocukları benim çocuklarım, kollarım hepsine açık, kapımı çalın yeter! Değil ülkeyi, dünyayı ayağa kaldıracağım" ifadesini kullanmıştı.