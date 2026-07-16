Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada çok sayıda tanınmış isim hakkında işlem başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada; kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı bildirildi.

JANDARMAYA TALİMAT VERİLDİ

Soruşturma çerçevesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na talimat gönderdi. Talimatta, belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin yapılması, ifadelerinin alınmasının ardından da şüphelilerin adliyede hazır edilmesi istendi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Akın Altan, Asude Mercan, Ateş İnce, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Burak Çelik, Büşra Tatar (Canbaz), Cenk Çöteli, Feyza Cihan, Gökhan Şafak, Eylem İpek Şafak, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar, Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy, Melis Selçukoğlu, Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık, Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman, Ümit Aslan ve Volkan Büyükhanlı gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler ilk olarak Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

BİYOLOJİK İNCELEME İÇİN ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİLER

Hastanede yapılan muayenelerinin ardından şüpheliler, uyuşturucu madde kullanımının tespiti amacıyla biyolojik örneklerin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Aralarında ünlü şarkıcılar Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 25 şüphelinin, buradaki işlemler kapsamında saç ve kan örnekleri vereceği öğrenildi. İşlemleri devam eden şüpheliler, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.