AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı.

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında ifade veren Elçin Sangu’nun ifadesi ortaya çıktı.

“AHBAP’A 100 bin TL BAĞIŞTA BULUNDUM”

“6 Şubat depremlerinden sonra deprem faaliyetlerinde yer almak istediğim için kendisinin yönetiminde yer aldığı AHBAP Derneği’ne gittim. O dönem deprem bölgesinden birçok arkadaşım depremden etkilenmişti. Nasıl yardımcı olabilirim düşüncesi ile ilk etapta Büyükşehir Belediyesi’ne gittim. Burada yardım faaliyetlerinin kapsamlı şekilde yürütüldüğünü ve birçok kişinin yer aldığını görünce başka nerede yardımcı olabilirim diye düşündüm. O dönem AHBAP Derneği ve BABALA TV yoğun şekilde yardım faaliyetlerinde yer alıyordu. Ben de Büyükşehir Belediyesi’ne yakın bir adreste bulunmaları sebebiyle AHBAP Derneği’nin merkezine gittim. Burada Haluk Levent ile ilk defa yüz yüze tanıştım. Burada yardım faaliyetlerine ilişkin birçok masa şeklinde ayrılmış birimler vardı.

Ben de o dönem iş birliği yaptığım markaları arayıp, ürün olarak ihtiyaç malzemesi verip veremeyeceklerini sordum. Şahsen kendim de AHBAP Derneği’nin IBAN hesabına 100.000 TL bağışta bulundum. O dönem bu IBAN bilgisi Valilik tarafından onaylı olduğu ve AHBAP Derneği’nin de birçok kamu kurumuyla iş birliği içerisinde hareket etmesi sebebiyle bizde oluşan güven sonucu bu hesaba para yatırdım.

Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm. O dönem benim de aralarında bulunduğum birçok arkadaşımız gönüllülük esasıyla çalışmalarda yer aldı. Burada Haluk Levent’in veya başka birinin bizi yönlendirmesi veya telkini söz konusu değildi.

O dönem bağımsız denetim firmaları tarafından denetleme yapılması bende güven oluşturdu. Ayrıca denetim sonunda düzenlenen raporları gördüm. Aynı dönemde Kızılay’dan çadır satın alınması gündem olunca İçişleri Bakanlığı tarafından da ayrıca incelemelerin başlatıldığını biliyorum.

Bununla birlikte aynı dönemde birçok yetkilinin Haluk Levent ile fotoğraf çektirmesi ve bunun kamuoyu ile paylaşılması yine insanlarda şüphe uyandırmanın önüne geçti. Yardım faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması halinde sonraki süreçte başkalarının insanların iyi niyetini kötüye kullanmasının önüne geçileceğini düşünüyorum.

Son olarak söylemek istediğim şey, bütün bu yaşananlar sonucunda insanların artık yardım etme duygusunu kaybedecek olmalarından dolayı çok üzgünüm”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hayko Cepkin İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Cepkin'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'HALUK LEVENT'E MADDİ KONULARDA GÜVENMEM'

Hayko Cepkin ifadesinde, “Haluk Levent’i uzun zamandan beri tanırım ancak kendisi ile herhangi bir para trafiğim olmadı. Daha önce çekilen bir klipte düet yapmıştık. Ahbap Derneği yöneticileri ile herhangi bir tanışıklığım veya irtibatım yoktur. Gerek deprem zamanının öncesinde ve sonrasında bahse konu derneğe bağışta bulunmadım ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim veya paylaşımım yoktur. Nitekim Haluk Levent’i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter’da paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği’ne Haluk Levent’ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent’in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım” dedi.

'AHBAP DERNEĞİ'NE MADDİ DESTEKTE BULUNMADIM'

Cepkin, "Deprem felaketi zamanı telefon ile yardım ve bağış toplayan bir takım ünlü kişiler oldu ancak ben onların içerisinde yer almadım. Ahbap Derneği'ne maddi olarak herhangi bir destekte bulunmadığım gibi, bulunulması için de çağrı yapmadım. Fethiye'de bulunan uçuş okulunda 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukların katıldığı bir etkinlik düzenledik. Burada yer alacak çocukların yetim veya yardıma muhtaç çocuklar olmasına özen gösterdik. Bu noktada Ahbap Derneği'nden yardım istedik. Bunun haricinde herhangi bir ilişkim bulunmamaktadır. Haluk Levent'in yıllar öncesinde de bu ve benzeri eylemleri olmuştu. Bu durum bir çok kişi tarafından da zaten biliniyordu" dedi.

Şarkıcı Gülben Ergen sabah saatlerinde avukatıyla geldiği İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Ergen'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

"DEPREM ÖNCESİNDE BİR TANIŞIKLIĞIMIZ YOKTU"

Gülben Ergen ifadesinde, "Bana sormuş olduğunuz Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur isimli şahıslarla deprem öncesinde herhangi bir tanışıklığımız yoktur. Ben Haluk Levent ile ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremi sürecinde yapılan ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüm. Bunun dışında kendisiyle herhangi bir görüşmem veya samimiyetim bulunmamaktadır. Oğuzhan Uğur isimli yayıncıyla deprem süreci sonrasında kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programın konuğu olarak görüştüm. Kendisiyle bunun dışında herhangi bir tanışıklığım veya samimiyetim bulunmamaktadır" dedi.

"AHBAP'A ÖZEL OLARAK BİR YÖNLENDİRMEM OLMADI"

Ergen, ifadesine şöyle devam etti:

"'Ben Çocuklar Gülsün Diye Derneği' nin Başkanı ve kurucusuyum. Ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremi sürecinde İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olurlarıyla deprem bölgesinde 11 ilde 17 okul inşaatı yaptım. Yine deprem sürecinde AFAD, KIZILAY gibi devlet kurumları ile Ahbap Derneği'ne kendi kişisel hesabımdan çeşitli miktarlarda yardım gönderdim. Ben deprem sürecinde de AFAD'ın yönlendirmesiyle Kahramanmaraş ilinde yaklaşık 1,5 ay kadar kaldım. Bu süre zarfında kullanımımda bulunan sosyal medya uygulamalarında bütün kurum ve kuruluşları etiketlemek suretiyle yardım kampanyasına destek olmak istedim. Ahbap Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı. Ben tüm kuruluşları yaptığım paylaşımlarda etiketliyordum. Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in deprem sürecinde toplanan yardımlar üzerinde nasıl bir tasarrufta bulundukları hususunda kamuoyuna yansıyan soruşturma süreci öncesinde herhangi bir bilgiye sahip değildim. Kendim Ahbap Derneği'ne gönderdiğim meblağlar sebebiyle Ahbap Derneği'ne kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Bu hususta herhangi bir araştırmam da olmadı. Ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle yapılan yardım çağrılarında ben devlet kurumlarını eleştirir mahiyette herhangi bir paylaşımda bulunmadım."