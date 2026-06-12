Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait gençlik fotoğraflarını paylaşarak takipçilerinin ilgisini çekti. Ünlü akademisyenin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

''20 YAŞ ALTI ÜŞÜMEZSOY''

Üşümezsoy, paylaştığı karelere “20 yaş altı Üşümezsoy. Barfiks ve Dipsle yapılan vücut...” notunu düştü. Gençlik dönemine ait görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.





HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Paylaşımın ardından kullanıcılar, Üşümezsoy’un o dönemki fiziksel formuna ve gençlik yıllarına ilişkin yorumlarda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları “Hocam her zaman formda”, “Gençken de çok fitmiş” ve “Vay be hocam” gibi ifadeler kullandı.

Kısa sürede gündem olan kareler, Üşümezsoy’un takipçileri tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.