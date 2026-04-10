Netflix’in tüm dünyada ilgiyle izlenen emlak programı "Selling Sunset"in yıldızı Jason Oppenheim, Los Angeles’ta şoke eden bir hırsızlık olayının mağduru oldu.

Ünlü emlak danışmanının yaklaşık 500 bin dolar değerindeki Rolls-Royce marka lüks aracı, West Hollywood’daki ofisinin otoparkından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

16 Mart tarihinde gerçekleştiği öğrenilen olayla ilgili Los Angeles County Şerif Departmanı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Emniyet yetkilileri, aracın Oppenheim Group ofisinin hemen önünden çalındığını doğrularken, bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesine rağmen henüz bir şüpheli tespit edilemediğini bildirdi.

"BENİM İÇİN ÜZÜLMEYİN"

Yaşadığı talihsiz süreci katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla paylaşan Jason Oppenheim, 500 bin dolarlık aracının çalındığını doğrulayarak durumu soğukkanlılıkla karşılamaya çalıştı. Ünlü isim, "Benim için çok fazla üzülmeyin" diyerek teselli bulmaya çalışsa da aracın akıbeti belirsizliğini koruyor. Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen lüks otomobile dair herhangi bir iz bulunamazken, emniyet birimlerinin soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü kaydedildi.