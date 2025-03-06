Bir barista, müşterilere ücretsiz içecek alma yolunu gösteren kolay bir taktiği paylaştı. dünya çapında 40 binden fazla şubesiyle en sevilen kahve zincirlerinden biri olmayı sürdürüyor. Kafeler arkadaşlarla sohbet etmek, bir molada enerji toplamak ya da yalnız kalıp biraz zaman geçirmek için popüler mekanlar fakat çalışanlar için her zaman işler böyle gitmeyebiliyor.

Barista, bir müşteriyle yaşadığı olumsuz bir etkileşimi paylaştı. Müşteri, kartının uygulamada çalışmadığını ve kendisine kaba davranıldığını belirterek olumsuz bir yorum bıraktı. Yorumda ise "Her gün geldiğim bu Starbucks'a bir daha gelmeyeceğim. Kartım uygulamada çalışmıyordu ve çıkarken bir adam bana kartımı geri vermem gerektiğini söyledi, ama 'suyu bedava verebilirim' dedi! 4 dolarlık içecek için... Hayat boyu müşterinizi kaybettiniz." ifadelerine yer verdi.

Barista, olayı kendi tarafından anlatırken ise "Müşteri Tesla ile geliyordu, 7 dolarlık bir latte ve bir su aldı. Kartları çalışmadı, ardından bana, 'Her gün buraya geliyorum, yarın ödeyebilir miyim?' diye sordu. Ben de 'Hayır' dedim. Başka hiçbir şey demedim! İçkisini geri verdi, çünkü aslında ona verecektim, çünkü zaten içmişti. Sonra o uzaklaştı ve birkaç saat sonra bu yorumu gördüm." şeklinde konuştu.

"EĞER NAZİK OLURSANIZ BARİSTA GENELLİKLE SİZE BEDAVA KAHVE VERİR"

Diğer baristalar ve kafe sahipleri de deneyimlerini paylaşırken, "Bir kişi, "Eğer nazik olursanız, barista genellikle size bedava verir. Bir keresinde cüzdanımı unuttum, bana bedava verdiler. Bu yüzden hayatım boyunca bu kafeye geldim" dedi. Diğer bir kullanıcı da "Bir keresinde kartım evde kalmıştı, barista içkimi bedavaya verdi, çünkü nakit kullanacaktım ama bir dolar eksik çıkmıştı. Hala onunla karşılaştığımda ona içki ısmarlamaya çalışıyorum" şeklinde bir deneyim paylaştı