İtalya, Polonya ve İrlanda'da yayımlanan geri çağırma duyuruları kapsamında markanın fındık ve karamel aromalı kahvelerinin belirli üretim partileri satıştan kaldırılıyor. İrlanda Gıda Güvenliği Otoritesinin (FSAI) 23 Kasım'da güncellediği duyuruyla geri çağırma kapsamına yeni ürünler de dahil edildi.

YASAL SINIRIN ÜZERİNDE TOKSİN TESPİT EDİLDİ

Ürünlerde tespit edilen okratoksin A, bazı küf türleri tarafından doğal olarak üretilen toksik bir madde olarak biliniyor. Özellikle tarım ürünlerinin hasat sonrasında uygun olmayan koşullarda depolanması sırasında oluşabilen bu madde, kahve başta olmak üzere çeşitli gıda ürünlerinde bulunabiliyor.

Yetkililer, söz konusu ürünlerin tüketilmesinin doğrudan ve anlık bir sağlık riski oluşturmadığını ancak uzun süre düzenli olarak tüketilmesinin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Özellikle böbreklere zarar verebilen okratoksin A'ya maruz kalmanın mümkün olduğunca azaltılması gerektiği vurgulandı.

FİŞ OLMADAN DA PARA İADESİ YAPILACAK

Bialetti, yaptığı açıklamada 250 gramlık ambalajlarda satışa sunulan aşağıdaki ürünlerin belirli partilerinin geri çağrıldığını duyurdu:

-Perfetto Moka fındık aromalı öğütülmüş kahve: BD160B ve BD161B

-Perfetto Moka fındık aromalı çoklu paket: BD160B

-Universal Grind fındık aromalı öğütülmüş kahve: BD160B

-Perfetto Moka karamel aromalı öğütülmüş kahve: LC5 BD149T

Tüketicilerden satın aldıkları kahvelerin ambalajlarında yer alan parti numaralarını kontrol etmeleri ve geri çağırma kapsamındaki ürünleri tüketmemeleri istendi.

Şirket, söz konusu ürünlerin satın alındıkları satış noktalarına iade edilebileceğini, alışveriş fişi bulunmasa bile ücret iadesi yapılacağını açıkladı.