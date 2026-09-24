

Düzenleyici kurumlara yapılan bildirimde yer alan detaylara göre, kapatılması planlanan 250 lokasyon şirketin Kuzey Amerika’daki yaklaşık 18 bin mağazalık ağının yüzde 1’ine denk geliyor.

Kapanış işlemlerinin büyük bir kısmının 2026 mali yılının sonuna kadar tamamlanması öngörülürken, bu sürecin şirkete yaklaşık 300 milyon dolarlık yeniden yapılanma gideri oluşturacağı hesaplanıyor.

BÜYÜME DEĞİL OPERASYONEL ODAK

Şirket, mağaza kapatma adımıyla eş zamanlı olarak 2026 mali yılına ilişkin küresel genişleme hedeflerinde de değişikliğe gitti.

Daha önce şirket tarafından işletilen ve lisanslı olmak üzere toplam 600 ile 650 arasında yeni mağaza açılması planlanırken, bu hedef yaklaşık 440 mağaza seviyesine çekildi. Atılan bu adımlar, zincirin niceliksel büyümeden ziyade mevcut mağaza ağının verimliliğine odaklandığını gösteriyor.

DÖNÜŞÜM PROGRAMININ DETAYLARI

Söz konusu kararlar, CEO Brian Niccol liderliğinde yürütülen "Back to Starbucks" (Starbucks'a Dönüş) programının bir parçası olarak uygulanıyor.

Satışları ve operasyonel performansı artırmayı amaçlayan bu süreç; ABD'deki mağazalarda bekleme sürelerinin kısaltılmasını, menülerin sadeleştirilmesini, mağaza ile mutfak altyapılarına yatırım yapılmasını kapsıyor. Şirket daha önce de giderleri kısmak amacıyla bazı kurumsal kadroları ve bölgesel ofisleri kapatmıştı.

FİNANSAL PERFORMANS VE SATIŞ VERİLERİ

Uygulanan stratejilerin sonucunda şirket, temmuz ayı verileri itibarıyla karşılaştırılabilir satışlarda üst üste dört çeyrek boyunca artış kaydetti. Müşteri trafiğinin tüm gelir gruplarında artış gösterdiği belirtilirken, yönetimin mevcut aşamadaki temel hedefi satışlardaki bu hacim artışını kârlılık oranlarına yansıtmak olarak öne çıkıyor.