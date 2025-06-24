ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin'deki operasyonlarının sarışına ilişkin açıklamada bulundu. Starbucks, Çin'de operasyonlarının tamamını satmayı düşünmediğini açıkladı.
Yapılan açıklama, Çinli finans dergisi Caixin'in "Starbucks'ın Çin operasyonlarını satışa çıkardığı" yönündeki haberden sonra geldi. Caixin, Starbucks'ın birden fazla potansiyel alıcıyla ön görüşme yaptığını ileri sürülmüştü. Fakat satışın kapsamı belirtilmemişti.
Starbucks sözcüsü beklenen açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada, "Şu anda Çin operasyonlarımızın tamamının satışı gündemimizde değil." ifadelerini kullandı.
ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin'deki operasyonlarının sarışına ilişkin açıklamada bulundu. Starbucks, Çin'de operasyonlarının tamamını satmayı düşünmediğini açıkladı.