Kanada'nın Québec eyaletinde görülen toplu dava, Starbucks'ın yıllarca bitkisel süt tercih eden müşterilerden aldığı ek ücretleri tartışmaya açtı. Tüketiciler, şirketin uyguladığı fiyat farkının gerçek maliyet artışının çok üzerinde olduğunu öne sürüyor.

Québec Yüksek Mahkemesi, Starbucks'a karşı açılan toplu davanın devam etmesine karar verdi. Davanın merkezinde, müşterilerden bitkisel süt seçenekleri için tahsil edilen ek ücretler bulunuyor.

Mahkeme dosyasına göre, bir içecekte inek sütü yerine bitkisel süt kullanılmasının Starbucks'a maliyeti yaklaşık 12 Kanada senti. Buna rağmen müşterilerden 80 Kanada sentine kadar ek ücret alındığı belirtiliyor. Hakim, şirketin maliyetinin çok üzerinde ücret talep ettiği yönündeki iddiaların incelenmeye değer olduğuna hükmetti.

MALİYETLE ÜCRET ARASINDAKİ FARK TARTIŞILIYOR

Dava kapsamında sunulan bilgiler, bitkisel sütlerin Starbucks için inek sütünden daha maliyetli olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu farkın yaklaşık yüzde 16 seviyesinde kaldığı belirtiliyor.

Davacılar ise tüketicilere yansıtılan ek ücretlerin maliyet artışını aşarak yüksek kâr marjı oluşturduğunu savunuyor.

LAKTOZ İNTOLERANSI OLANLAR DA GÜNDEMDE

Davada öne çıkan başlıklardan biri de sağlık nedeniyle bitkisel süt tüketmek zorunda kalan müşteriler. Kanada'da nüfusun önemli bir bölümünün laktoz intoleransı yaşadığına dikkat çekilirken, bitkisel süt tercihinin birçok kişi için bir yaşam tarzı seçimi değil, sağlık gerekliliği olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle ek ücret uygulamasının bazı tüketici gruplarını olumsuz etkilediği iddia ediliyor.

STARBUCKS EK ÜCRETİ KALDIRDI

Starbucks, Kanada ve ABD'de bitkisel süt alternatifleri için aldığı ek ücreti 2024 sonbaharında kaldırmıştı. Ancak dava, geçmiş dönemde tahsil edilen ücretlerin tüketicilere geri ödenmesi talebini de kapsıyor.

Davanın sonucu yalnızca Kanada için değil, dünya genelinde kahve zincirlerinin bitkisel süt fiyatlandırmaları açısından da emsal niteliğinde olabilir. Tartışmanın merkezindeki soru ise aynı: Bitkisel süt gerçekten bu kadar pahalı mı, yoksa tüketicilerden gereğinden fazla ücret mi alındı?