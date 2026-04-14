Kalp sağlığı dendiğinde akla ilk genellikle ağır diyetler ve yoğun egzersiz programları gelir. Ancak uzun yıllardır sahada olan Kardiyolog Dr. Francesco Lo Monaco, madalyonun diğer yüzüne dikkat çekiyor: Akşam alışkanlıklarımız.

Dr. Monaco'ya göre, saat 18:00’den sonra yaptığımız ve "masum" görünen bazı rutinler, kalbin gece boyu kendini yenileme sürecine ket vurabiliyor.

Doktorun kaçınılması gerekenler listesindeki en şaşırtıcı maddelerden biri, güçlü antibakteriyel ağız gargaraları. Çoğu kişinin hijyen ritüeli olan bu ürünlerin kalp sağlığını nasıl etkileyebileceğini Dr. Monaco şöyle açıklıyor:

"Ağızdaki yararlı bakteriler, besinlerdeki bileşikleri kan damarlarının esnekliğini sağlayan nitrik okside dönüştürür. Güçlü gargaralar bu bakterileri yok ederek kan basıncının (tansiyonun) yükselmesine neden olabilir ve kalbin gece istirahatini bozabilir."

MAVİ IŞIK SADECE UYKUYU DEĞİL, DAMARLARI DA VURUYOR

Ekranlardan yayılan mavi ışığın uyku kaçırdığı bilinen bir gerçek; ancak Dr. Monaco işin biyokimyasal boyutuna dikkat çekiyor. Akşamları maruz kalınan parlak ışık, sadece bir uyku hormonu değil, aynı zamanda damar koruyucu bir antioksidan olan melatonin üretimini baskılıyor. Melatonin eksikliği, atardamarlarda "oksidatif stres" yaratarak damar yapısına zarar verebiliyor.

AKŞAM EGZERSİZİNDE "STATİK" TEHLİKESİ

Günlük stresin üzerine akşam saatlerinde yapılan yoğun antrenmanlar, sinir sistemini ve kalbi dinlendirmek yerine daha fazla yorabiliyor. Özellikle plank, duvara yaslanarak çömelme (wall sit) ve barfiks gibi yoğun statik egzersizlerin akşam saatlerinde kalbe ek yük bindirdiğini belirten uzman, hafif aktivitelerin tercih edilmesini öneriyor.

NEFES EGZERSİZLERİ ve ZAMANLAMASI

Solunum egzersizlerinin genel sağlık için faydalı olduğunu kabul eden Dr. Monaco, bir istisna ekliyor: "Uzun süreli nefes tutma." Akşam saatlerinde yapılan bu tür egzersizler, oksijen seviyesini düşürerek halihazırda yorgun olan kalbi zorlayabiliyor.

Beslenme konusunda ise altın kural "3 saat" olarak belirlenmiş:

Mola Verin: Yatmadan en az üç saat önce yemek yemeyi bırakmak, vücudun sindirimle uğraşmak yerine hücresel yenilenmeye odaklanmasını sağlıyor.

Esneklik Kazanın: Bu açlık süresi, kan damarlarının esnekliğini artırarak kalbin gece boyu daha verimli dinlenmesine yardımcı oluyor.

"DENGE ŞART"

Dr. Lo Monaco ayrıca yeşil çay veya L-teanin gibi sakinleştirici olduğu düşünülen takviyeler konusunda da uyarıyor. Bu maddelerin kalp atış hızı üzerindeki etkisinin kişiden kişiye değişebileceğini belirten uzman, akşam rutinlerinde "az ama öz" yaklaşımının en sağlıklı yol olduğunu vurguluyor.

Sonuç olarak; sağlıklı bir kalp için sadece ne yediğiniz veya ne kadar koştuğunuz değil, güneş battıktan sonra vücudunuza nasıl davrandığınız da büyük önem taşıyor.