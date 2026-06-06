"Konuşanlar" programıyla tanınan komedyen Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile evlendi. Bir süredir gözlerden uzak şekilde evlilik hazırlıklarını sürdüren çift, ABD'nin New York kentinde düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş, aile arasında gerçekleşen nişan töreninin ardından nikah masasına oturdu. Çiftin, düğün yerine yakın çevrelerinin katıldığı sade bir nikah törenini tercih ettiği öğrenildi.

"DÜN BÖYLE BİR ŞEY OLDU"

Hasan Can Kaya, nikahın ardından mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Nikah töreninden kareleri yayımlayan ünlü komedyen, paylaşımına "Dün böyle bir şey oldu" notunu ekleyerek evlendiğini duyurdu.

Çiftin ilişkisi, geçtiğimiz aylarda nişan haberleriyle gündeme gelmişti.