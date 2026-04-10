“Konuşanlar” programıyla tanınan Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde Duygu Karabaş ile nikâh öncesi ilk adımı attı. Gözlerden uzak yapılan nişanın ardından ortaya çıkan bir detay merak uyandırdı.

SESSİZ SEDASIZ NİŞAN

Ortaköy’deki Feriye’de düzenlenen törene çiftin yalnızca yakın çevresi katıldı. Sessiz sedasız gerçekleşen nişan uzun süre gündeme gelmezken, sonrasında ortaya atılan bir iddia dikkat çekti.

100 BİN DOLAR DEĞERİNDE HEDİYE

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Hasan Can Kaya’nın nişanlısına yaklaşık 100 bin dolar değerinde Patek Philippe marka saat hediye ettiği öne sürüldü.

Öte yandan Kaya, daha önce yaptığı açıklamada nişanlısının göz önünde biri olmadığını belirterek, “Çok düzgün bir hayatı var, huzurunu bozmak istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.