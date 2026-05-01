Giray Altınok, sosyal medya hesabının askıya alındığını duyurdu. Prens dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, hesabına kendi fotoğrafı nedeniyle telif şikâyeti geldiğini açıkladı.

''KENDİ FOTOĞRAFIMA TELİF ATILDI''

Bongomy TV hesabı üzerinden açıklama yapan Altınok, durumun kendisini şaşırttığını belirterek, “Dostlar selam, kendi hesabım Instagram tarafından kendi fotoğrafıma atılan telif yüzünden askıya alındı. '' isyan etti.

''HABERİNİZ OLSUN'' DİYEREK UYARDI

Ayrıca Altınok, ''Öyle birinin koltukta oturan fotoğrafına telif atabiliyormuşsunuz. Haberiniz olsun. Kendimin kendim olduğunu anlatmakla uğraşmayacağım için hesabın ne zaman açılacağını bilmiyorum. Açılırsa görüşürüz. Kimseyi engellemedim, sevgiler” ifadelerini kullandı.

Altınok’un açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, yaşanan durum kullanıcılar arasında şaşkınlıkla karşılandı.