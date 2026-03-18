İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kabalak Mahallesi’nde yaşayan iş insanı Can Özdağdağ'dan uzun süre haber alınamadı. Yakınlarının ihbarıyla durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Adrese giren ekiplerin yaptığı ilk incelemede, 33 yaşındaki Özdağdağ’ın yaşamına son verdiği tespit edildi. Sağlık ekipleri, genç iş insanının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri evde detaylı inceleme yaparken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
İZMİR'İN TANINAN KUYUMCULARINDAN BİRİYDİ
Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan ve mücevherat sektöründe "Agora Pırlanta" markasıyla tanınan Can Özdağdağ’ın vefat haberi, başta Urla olmak üzere İzmir iş dünyasında üzüntü yarattı.