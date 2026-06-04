Sosyete çevrelerinde son dönemin en çok konuşulan konusu, 77 yaşında yeniden baba olan ünlü kuyumcu Tekin Seyrekoğlu’nun özel hayatı oldu. Uzun yıllardır evli olduğu eşi Necmiye Seyrekoğlu’nun açtığı yüksek tazminat talepli boşanma davası, gündemdeki yerini korurken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

SAVUNMASI DAMGA VURDU: 'YAKIN ARKADAŞIMA DESTEK OLDUM'

Sabah'ın haberine göre; 51 yıllık evliliğin ardından mahkemeye taşınan süreçte, Necmiye Seyrekoğlu’nun 50 milyon TL maddi, 50 milyon TL manevi tazminat ile aylık 250 bin TL nafaka talebinde bulunduğu öğrenildi. Dava dosyasına yansıyan iddialar ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

En dikkat çeken gelişme ise Tekin Seyrekoğlu’nun mahkemeye sunduğu savunma oldu. Seyrekoğlu’nun, “Evlilik dışı ilişki yaşamadım. Yakın bir arkadaşıma çocuk sahibi olabilmesi için destek oldum” şeklindeki açıklaması, sosyete kulislerinde günün en çok konuşulan konusu haline geldi.

YONAR VE OĞLUYLA BERABER GÖRÜNDÜ

İddialara göre Seyrekoğlu’nun yaklaşık beş yıldır Aydan Yonar ile birlikte olduğu ve çiftin geçtiğimiz yıl bir erkek çocuk sahibi olduğu öne sürülüyor. Çocuğa Tekin adının verildiği, Seyrekoğlu’nun son dönemde katıldığı organizasyon ve fuarlarda Yonar ile oğluyla birlikte görünmeye başlamasının ardından ilişkinin ortaya çıktığı belirtiliyor.

KIZLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Aile içinde de görüş ayrılıklarının yaşandığı konuşuluyor. İddialara göre çiftin kızlarından Semin babasına destek verirken, Selin annesinin yanında yer aldı. Bu nedenle baba-kız arasında gerilim yaşandığı ve Selin’in aile şirketindeki görevine son verildiği öne sürüldü.