Almanya merkezli Raffelberger Mineralbrunnen GmbH, ürettiği bazı maden suyu ürünleri için geri çağırma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre geri çağırma işlemi; tekli veya kasa halinde satılan 0,75 litrelik Raffelberger Medium ve 0,7 litrelik Raffelberger Klassik ürünlerini kapsıyor.

TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİLER İÇİN DE UYARI YAPILDI

Söz konusu markaya ait ürünlerin Türkiye genelindeki ithal gıda marketlerinde veya online alışveriş platformlarında satışta olma ihtimaline karşı yurt içindeki tüketicilerin de dikkatli olması yönünde uyarı yapıldı.

RUTİN KONTROLLERDE BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

Şirket tarafından gerçekleştirilen rutin kalite kontrolleri sırasında söz konusu ürünlerde bakteriyel kirlilik tespit edildiği bildirildi. Olası sağlık riskleri nedeniyle tüketicilerin bu ürünleri tüketmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada bakterinin türüne ve ürünlerin dağıtım kanallarına dair detaylı bilgiye yer verilmedi.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER VE TARİHLERİ

Geri çağırma kararı, aşağıdaki Tavsiye Edilen Tüketim Tarihine (TETT) sahip ürün gruplarını kapsıyor:

Raffelberger Medium (12×0,75l) için TETT: 09.06.2028, 10.06.2028, 17.06.2028, 18.06.2028, 23.06.2028, 25.06.2028, 27.06.2028, 30.06.2028

Raffelberger Klassik (12×0,70l) için TETT:

16.06.2028

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (MHD) bilgisi, şişelerin ön gövde etiketinin (bauchetikett) sağ alt köşesinde yer alıyor.