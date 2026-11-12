Polonya'da satılan 700 mililitrelik Jurajska Sport marka maden suyunda küf tespit edildi. Sağlık yetkilileri, ürünün belirli bir partisinin tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunurken üretici firma da söz konusu ürünleri piyasadan toplatmaya başladı.

Polonya Devlet Sağlık Denetimi (GIS), 700 mililitrelik Jurajska Sport marka sade doğal maden suyunun bir partisi hakkında kamuoyuna uyarı yayımladı. Bir tüketicinin ürünün kalitesiyle ilgili şikayette bulunmasının ardından üretim tesisinde inceleme başlatıldı.

SUYUN İÇERİSİNDE KÜF TESPİT EDİLDİ

Denetimler sırasında ürünün bir partisinde fiziksel kirlilik tespit edilirken laboratuvar analizlerinde suyun içerisinde küf bulunduğu doğrulandı.

Uyarı kapsamındaki ürünün minimum dayanıklılık tarihi 29 Temmuz 2027 olarak açıklandı. Üretici firma Jurajska Spółka Akcyjna, küf tespit edilen partiyi piyasadan çekmek için geri çağırma sürecini başlattı. Yetkililer de toplatma işlemlerini takip etmeye başladı.

'MADEN SUYUNU TÜKETMEYİN VE İADE EDİN'

Polonya'daki Selgros market zinciri de müşterilerine aynı ürünle ilgili uyarıda bulundu. Tüketicilerden söz konusu maden suyunu içmemeleri ve satın aldıkları ürünü mağazalara iade etmeleri istendi. İade edilen ürünlerin ücretinin nakit olarak geri ödeneceği bildirildi.

Uzmanlar, evinde bu markaya ait maden suyu bulunan tüketicilerin şişelerin üzerindeki tarih ve parti bilgilerini kontrol etmesi gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİLERE KONTROL EDİN UYARISI YAPILDI

Türkiye'deki tüketicilerin de yurt dışından satın aldıkları ürünlerde marka, parti numarası ve tarih bilgilerini kontrol etmeleri yönünde uyarı yapıldı.