Eski bir güzellik kraliçesi olan Coronel, 2021 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve Sinaloa Karteli’ne destek vermekle bağlantılı suçlamaları kabul etti.

Bu kapsamda 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Coronel, Eylül 2023’te cezaevinden tahliye edilerek denetimli serbestlik sürecine geçti.

Tahliyesinin ardından modellik kariyerine yeniden yönelen Coronel, Milano Moda Haftası’nda podyuma çıktı.

Ayrıca kendi markasını kuran Coronel, eşi El Chapo’nun hayatını kendi bakış açısından anlatacak bir televizyon projesinde yapımcı olarak yer aldı.

TAKİPÇİ SAYISI 600 BİNE YAKLAŞTI

Sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan Coronel’in Instagram hesabı yaklaşık 593 bin takipçiye ulaştı.

Hesabında modellik, spor ve günlük yaşamına dair içerikler paylaşan Coronel, tahliyesinin ardından kamuoyundaki görünürlüğünü artırmayı sürdürüyor.