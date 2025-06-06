Avrupa Birliği, milyonlarca evde tüketilen ünlü İtalyan makarna markası Barilla’nın bir ürününde sağlığı tehdit eden oranda kurşun tespit edildiğini duyurdu. Almanya’da başlayan ürün geri çağırma süreci, diğer Avrupa ülkelerine de yayılabilir.

GERİ ÇAĞIRMA BAŞLADI

AB’nin Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), Barilla’ya ait “Integrale Vollkorn Penne Rigate” adlı tam buğday kalem makarnada yüksek seviyede kurşun bulunduğunu bildirdi. 500 gramlık ambalajlarda satılan ve son tüketim tarihi 1 Mart 2026 olan, I13446624 parti numaralı ürünler için özellikle Almanya’da Kaufland ve Lidl mağazalarında satılan partiler riskli bulunarak raflardan toplatılıyor.

KESİNLİKLE TÜKETMEYİN VE İADE EDİN

Tüketicilere ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve aldıkları mağazaya fiş ibraz etmeden dahi iade etmeleri çağrısı yapıldı. İsveçli yetkililerin de durumdan haberdar edildiği ve sürece dahil olduğu belirtildi.

BARILLA SESSİZ, YETKİLİLER SORUŞTURUYOR

Barilla şirketi, kurşun tespitine ilişkin henüz kamuoyuna açıklama yapmadı. Uzmanlar, olası nedenler arasında hammadde temin zincirindeki kirlenme ya da üretim sürecindeki teknik aksaklıkları değerlendiriyor. Avrupa’daki gıda güvenliği otoriteleri ve üretici firma, olayın kaynağını belirlemek için birlikte çalışıyor. Aynı zamanda benzer risklerin tekrar yaşanmaması için önleyici tedbirler de gündemde.

KURŞUN SAĞLIK İÇİN NEDEN TEHLİKELİ?

Kurşun, insan vücudunda birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen ağır metallerden biri. Uzun süreli maruziyet baş ağrısı, halsizlik, kansızlık, sindirim problemleri, sinirlilik ve hatta kısırlık gibi çeşitli sorunlara neden olabiliyor. Ayrıca sinir sistemi, böbrek fonksiyonları ve kan yapımı üzerinde kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Avrupa sağlık otoriteleri, özellikle çocukların ve hamile kadınların kurşuna karşı çok daha hassas olduğunu vurguluyor.