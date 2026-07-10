Model/Manken ve yazar Emily Ratajkowski, kişisel deneyimlerini kaleme aldığı yeni deneme kitabını yayımlamaya hazırlanıyor. Yayın hakları için çok sayıda yayınevinin yarıştığı projeyle ilgili milyon dolarlık bir anlaşma yapıldığı bildirildi.

MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA İMZALADI

İngiliz asıllı Amerikalı model Emily Ratajkowski, kişisel yaşamı ve deneyimlerini konu alan yeni bir deneme kitabı için yayın dünyasının dikkatini üzerine çekti. Ünlü ismin, yeni eseri için milyon dolar seviyesinde olduğu belirtilen bir yayın anlaşmasına imza attığı açıklandı.

35 yaşındaki Ratajkowski, yeni kitabını sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarıyla paylaşırken, eserin son dönemde kaleme aldığı kişisel yazıların genişletilmiş bir derlemesinden oluşacağı belirtildi.

Ratajkowski, 2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile evlenmiş, çift 2022 yılında yollarını ayırmıştı. İkilinin Sylvester Apollo Bear adını verdikleri bir oğulları bulunuyor.

CİNSEL HAYATINI ANLATACAK

Geçtiğimiz ay Ratajkowski, boşanmasının ardından cinsel hayatıyla ilgili müstehcen detayları paylaştığı bir makaleyi dergide yayımlayarak büyük yankı uyandırmıştı.

Ünlü manken bu makalenin benzerlerini bir kitapta bir araya getirecek. Kitabın yayın ihalesi için 12 şirketin birbiriyle yarıştığı öğrenilirken, anlaşmanın parasal değeri tam olarak açıklanmadı.

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre, kitabın yayın haklarını almak için çok sayıda yayınevi teklif sundu. Anlaşmanın kesin maliyeti kamuoyuyla paylaşılmasa da, sözleşmenin milyon dolarlık bir değere ulaştığı ifade ediliyor.

İLK KİTABI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ratajkowski'nin 2021 yılında yayımlanan ilk kitabı "My Body", yayımlandığı dönemde geniş ilgi görmüş ve The New York Times çok satanlar listesinde yer almıştı. Söz konusu eser, kadın bedeni, kimlik, şöhret ve modern feminizm üzerine kaleme alınan denemelerden oluşuyordu.