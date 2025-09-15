Yaz tatilini Antalya’da geçiren eski manken Tuğba Özay, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile gündem oldu. Özay, videoda gökyüzündeki bulutları göstererek, “Bunlar bulut değil, ülkemiz kimyasal püskürtmeye maruz kalıyor” iddiasında bulundu.

Videoda Özay şunları söyledi:

"Bakın bunların hiçbiri bulut değil. Şeytani aklın şeytani düzenin, sadece ülkemize de değil dünyanın birçok ülkesine yapmış olduğu işte bu korkunç spreyleme. Avrupa'da da çok fazla yapılıyor. Oradan da bana çok ciddi görüntüler geliyor. Orada da yaşayan arkadaşlarım arıyor söylüyor. Hatta diyorlar ki 'Ağır spreyleme yapıldığında nefes dahi alamıyoruz. Evden çıkamayacak duruma geliyoruz. Baş ağrısı yaşıyoruz.'"