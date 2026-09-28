Şarkıcı Atiye, kısa süre önce “Olay” adlı yeni şarkısını ve şarkıya özel hazırlanan klibini müzikseverlerin beğenisine sundu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan klipte, Atiye’nin senaryo gereği bağırdığı sahne dikkat çekti.

Klibe ait görüntülerin sosyal medyada karşısına çıkmasının ardından manken Berrin Keklikler, yıllar önce Atiye ile yaşadığını iddia ettiği bir olayı yeniden gündeme taşıdı.

YILLAR ÖNCE YAŞADIĞI OLAYI ANLATTI

2013 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda ikinci olan Berrin Keklikler, olayın yaşandığı dönemde 19 yaşında olduğunu belirtti. Keklikler, Atiye ve ekibinin kendilerine ait stüdyoyu kiraladığını, çekimlerin planlanan süreden daha uzun sürmesi üzerine durumu sormak istediğini söyledi.

Keklikler, bu sırada Atiye’nin kendisine sert bir şekilde bağırdığını ve yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını öne sürdü. O an yaşadığı şok nedeniyle karşılık veremediğini ifade eden Keklikler, yıllar sonra klipteki sahneyi görünce geçmişte yaşadığı olayın aklına geldiğini aktardı.

"BANA DURDUK YERE BAĞIRDI"

Keklikler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atiye'ye yönelik şu ifadeleri kullandı: "Aklıma, yıllar önce stüdyomuzu kiralayıp kiraladığınız zamanı aştıktan sonra bilgi vermeyişiniz ve gece olduğu için 'Daha ne kadar sürer?' diye sormamın üzerine bana durduk yere bağırdığın geldi. Sizi kapı dışarı edebilecekken iyiliğimle cezalandırılmıştım. Şokumdan cevap da verememiştim; kıyamam, 19 yaşlarındaydım. Hâlâ iliklerime kadar nefret ediyormuşum senden. Video keşfetime düştü, tetiklendim ve bunca yıl sonra bu yorumu yapma ihtiyacı duydum. Asla oyun değil, bence bu direkt sensin. Ne olursa olsun o durumda birine öyle bağıran biri özünde iyi olabilir mi, bilemiyorum. Hiç anlamadım, bugüne kadar çok sorguladım; Atiye travması... Neyse, senden hâlâ nefret ediyorum, hoşça kal."