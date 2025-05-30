Türk futbolunun en renkli simalarından olan ve saha içi olayları kadar saha dışındaki eğlenceli hareketleriyle de sık sık gündeme gelen Ozan Tufan'ın, Cannes'da yaşadığı bir anı da oldukça ilgi gördü.

343 Digital'e konuşan Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, eşinin dünyaca ünlü manken Bella Hadid ve korumalarıyla yaşadığı hikayeyi şöyle anlattı:

"Cannes'da akşam yemeğinden dönerken bir baktık ki önümüzde Bella Hadid yürüyor. Gazetecilerin arasından geçmemiz lazım ama müthiş bir kalabalık var... Ozan'ın elini tutmaya çalışırken bir baktım ki Ozan yok!

Meğerse bizimki Bella Hadid'in hemen arkasına geçmiş... Bella Hadid'in de iki tane herkül gibi koruması var. Bunu bir tuttular omzundan... Ozan da "Don't touch me" (bana dokunma) diyor onlara...

"BANA DA 'ÜF'LEDİ"

Neyse, yanına gittim, sinirlerim tepemde tabii... Sen beni o kalabalığın ortasında bırakmışsın, ben otele giremiyorum çünkü oda kartım onda. Bella Hadid şöyle bir döndü, Ozan'a baktı baktı ve 'Öfff' yaptı ama Ozan mest oldu yani... ben o sırada Ozan'a bağırıyorum 'Beni neden orada bıraktın' diye.

Bana yaptığı açıklama şu: 'Ben fotoğraf için izin alacaktım. Seni ve Aren'i de çekmek için. Bu arada Aren odada uyuyor... Çocuğu akşam yemeğine bile götürmemişiz. Otele en sonunda girebildik. Ben Ozan'a bağırıp çağırıyorum ama o, o kadar mutlu ki... 'Bana da üffledi' dedi..."