Yüksek maliyetler ve küçülen perakende pazarıyla mücadele eden Dick’s Sporting Goods, radikal bir operasyonel küçülmeye gitti.

Şirket, 2026 mali yılının ilk yarısında 3’ü kendi markası, 110’u ise Foot Locker bünyesinde olmak üzere toplam 113 mağazasını kapattı. Aynı dönemde 31 yeni mağaza açılışı yapılsa da, 1 Ağustos 2026 itibarıyla grubun toplam mağaza sayısı 3 bin 104'e geriledi.

FOOT LOCKER FATURASI KABARIYOR

Eylül 2025'te Foot Locker'ı 2,5 milyar dolara devralan şirket, bu hamlenin yan etkilerini ağır ödüyor. İncelemeler sonucunda uzun vadeli hedeflere uymayan 67 Foot Locker mağazası verimsiz varlık kapsamında kapatılırken, 41 mağaza ise taşındı veya yenilendi.

Yeniden yapılanmanın şirkete maliyeti de oldukça yüksek oldu. 1 Ağustos'ta sona eren 26 haftalık dönemde 125,8 milyon dolar vergi öncesi gider yazan şirket, sürecin bugüne kadarki toplam faturasının 515,8 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Kapsamlı dönüşümün nihai maliyetinin ise 750 milyon dolara kadar çıkması bekleniyor.

SATIŞLAR ARTARKEN KAR ERİYOR

Foot Locker’ın bilançoya dahil edilmesiyle ikinci çeyrekte toplam satışlar yıllık yüzde 53,2 artışla 5,59 milyar dolara çıksa da kârlılık tarafında sert gerileme yaşandı. Şirketin net geliri yüzde 17,3 düşerken, Dick’s mağazalarının satışları yüzde 4,9 arttı, Foot Locker satışları ise yüzde 3,6 geriledi.

Şirketin hisse başına düzeltilmiş kârı 3,53 dolar seviyesinde kalarak analistlerin 3,76 dolarlık beklentisinin altında kaldı. Tüketici ilgisini kaybeden eski model ürünler ve sektördeki stok fazlası nedeniyle yapılan agresif indirimler kârlılığı doğrudan zedeledi.

HEDEFLER DÜŞTÜ, WALL STREET CEZAYI KESTİ

Zayıf gelen bilançonun ardından yönetim, 2026 mali yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Yıllık net satış beklentisi 21,9-22,2 milyar dolar aralığına, hisse başına kâr hedefi ise 10,94-11,94 dolar seviyesine çekildi.

Revize kararının ardından 25 Ağustos’ta panik satışlarıyla karşılaşan Dick’s Sporting Goods hisseleri, tek bir günde yüzde 30'un üzerinde değer kaybederek şirket tarihinin en sert tek günlük düşüşünü kaydetti.