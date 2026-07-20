Avrupa Birliği (AB), tekstil sektöründeki devasa israfın önüne geçmek amacıyla tarihi bir adım atarak satılmayan giysi ve ayakkabıların imhasını yasaklayan yeni kuralları yürürlüğe koydu.

Avrupa Komisyonu verilerine göre her yıl satılamayan tekstil ürünlerinin yüzde 9'unun yakılarak ya da farklı yöntemlerle yok edildiği kıtada, dev markalar artık mağaza raflarında veya depolarda kalan tonlarca ürünü çöpe atamayacak. Şirketlerin bugüne kadar uzun süreli depolama ve yeniden satış maliyetlerinden kaçınmak için başvurduğu bu yöntem, yeni düzenlemeyle birlikte tamamen tarih oluyor.

Deutche Welle'nin haberine göre, yürürlüğe giren yeni mevzuat kapsamında şirketler, hiç kullanılmamış giysileri yeniden satışa sunmak ya da bağışlamakla yükümlü kılınıyor.

Düzenlemede imha işlemine yönelik tek bir istisna tanınıyor; bir ürünün imha edilebilmesi için öncelikle birden fazla sosyal kuruluşa bağışlanmak üzere teklif edilmesi ve belirlenen süre içinde bu kuruluşlar tarafından kabul edilmemiş olması gerekiyor.

TÜKETİCİLERE İNDİRİM OLARAK YANSIYACAK

Yeni dönemin piyasa dinamiklerini hem tüketiciler hem de üreticiler açısından önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor. Kararın piyasaya olumlu yansıyacağını belirten Alman Perakendeciler Birliği (HDE) Genel Müdürü Stefan Genth, outlet mağazalar, tasfiye satışları ve ikinci el kanalları üzerinden uygun fiyatlı ürün arzının ciddi oranda artabileceğini, bu durumun da tüketicilere indirim olarak yansıyacağını ifade ediyor.

Ancak Genth, hasarlı ambalajlar, yüksek lojistik maliyetleri ve talep eksikliği gibi faktörler nedeniyle ürünleri yeniden pazarlamanın ya da bağışlamanın kolay olmadığına dikkat çekiyor. Depolama, yenileme ve belgeleme gibi bürokratik süreçlerin şirketlere ilave bir maliyet yükü getireceği uyarısında bulunuyor.

Düzenlemeye bir diğer destek ise üretici kanadından geliyor. Karardan memnuniyet duyduklarını belirten Alman Moda Endüstrisi Birliği Genel Müdürü Thomas Lange, giysilerin değerli ürünler olduğunu vurgulayarak imha edilmelerinin önüne geçen bu tarihi adımı desteklediklerini belirtiyor.